Зеленський накинувся на Клімкіна через моряків. Фото: ФАН

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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні на брифінгу на підвищених тонах висловив своє обурення міністру закордонних справ Павлу Клімкіну в зв’язку з його відповіддю на російську ноту, що стосується полонених моряків.

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Я, як президент України, дізнаюся інформацію про наших міжнародні кроки з інтернету, — заявив Зеленський журналістам, уточнивши, що йдеться про російську ноту та ноту-відповідь українського Міністерства закордонних справ.

Президент заявив, що «в очі не бачив нашу відповідь на ноту Росії», звинувативши Клімкіна в тому, що він не вважає за потрібне обговорювати подібні питання з главою держави, і зажадав від МЗС публічних пояснень.

Це питання безпеки країни, життя наших громадян, це пріоритет кожного президента, подобається він комусь чи ні, — додав Зеленський.

Глава держави також заявив, що «знайомі дипломати» стверджують, що дії МЗС України можуть становити загрозу повернення полонених українських моряків додому.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього брифінгу Зеленський також звернувся до президента РФ Володимира Путіна, російською мовою закликавши його повернути українських моряків на батьківщину.