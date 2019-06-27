В Європі встановилася надзвичайно спекотна погода, фото: Stratford Herald

https://racurs.ua/ua/n123697-u-ievropi-fiksuutsya-novi-teplovi-rekordy-infografika.html

Ракурс

Хвиля тепла, принесена вітрами з Сахари, призвела до встановлення нових теплових рекордів в низці регіонів Європи.

Loading...

Так, Німеччина, Польща та Чехія зареєстрували найвищі температури за червень. Про це повідомляє BBC.

Зокрема, в містах Радзині (Польща) та Доксани (Чехія) зафіксовані нові національні максимуми 38,2° та 38,9° відповідно.

Метеорологи очікують, що в багатьох країнах протягом наступних трьох днів відбудеться подальше зростання температури повітря.

Так, до полудня температура в Турині (Італія) досягла 37°, 39° встановилися в іспанському місті Сарагоса та в розташованому на півдні Франції Авіньйоні.

В 11 провінціях на сході та в центрі Іспанії сьогодні температура вища 40°. Очікується, що в п’ятницю температура у частині північно-східних регіонів цієї країни може досягнути 45°.

Сотні пожежників борються з пожежами в Каталонії, які описуються місцевим урядом як найгірші за 20 років.

Постраждали щонайменше 4 тис. га, проте місцеві чиновники вважають, що цей показник в умовах інтенсивного тепла може зрости до 20 тис. га.

Очікується, що температура в Італії досягне 40°, особливо в центральних і північних регіонах. Кілька міст, у тому числі Рим, оголосили попередження.

У Тулузі, де очікується, що температура сьогодні досягне 41°, благодійні організації роздають воду бездомним.

Навіть у високогірних Альпах температура перевищувала 30 градусів.

Очікується, що в швейцарських містах Женева, Берн і Цюрих будуть досягнуті рекордні температури 39° або 40°.

Водночас, хоча Велика Британія здебільшого уникне аномальної спеки, у деяких частинах країни, включаючи Лондон, 29 червня температура перевищить 30°.

Нагадаємо, на дві найближчі доби в Україні оголошене штормове попередження.