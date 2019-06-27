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Синоптики оголосили штормове попередження. Фото: Известия
Штормове попередження в Україні оголосили синоптики: прогнозують сильний вітер та град (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n123690-shtormove-poperedjennya-v-ukrayini-ogolosyly-synoptyky-poperedjaut-pro-sylnyy-viter-ta-grad-karta.htmlРакурс
Штормове попередження в Україні оголошено на дві найближчі доби.
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Складні погодні умови спостерігатимуться не лише до кінця сьогоднішньої доби, але й у завтрашній вихідний — День Конституції. Про це повідомляє український Гідрометцентр.
У п’ятницю, 28 червня, в Україні прогнозують пориви вітру 15−20 м/с. Вночі у південних, східних, Дніпропетровській областях очікуються грози, місцями град та шквали 15−20 м/с. Крім того, 28−30 червня в Україні, крім західних та більшості районів північних областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, 27 червня на Київ опівдні налетів ураган. Внаслідок стихії падали дерева, дахи зривав, а на дорогах утворювалися затори. Кияни ділилися в соціальних мережах фото та відео наслідків негоди.
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