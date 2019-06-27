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Синоптики оголосили штормове попередження. Фото: Известия

Штормове попередження в Україні оголосили синоптики: прогнозують сильний вітер та град (КАРТА)

27 чер 2019, 15:31
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Штормове попередження в Україні оголошено на дві найближчі доби.

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Складні погодні умови спостерігатимуться не лише до кінця сьогоднішньої доби, але й у завтрашній вихідний — День Конституції. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У п’ятницю, 28 червня, в Україні прогнозують пориви вітру 15−20 м/с. Вночі у південних, східних, Дніпропетровській областях очікуються грози, місцями град та шквали 15−20 м/с. Крім того, 28−30 червня в Україні, крім західних та більшості районів північних областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Карта: Гідрометцентр

Нагадаємо, 27 червня на Київ опівдні налетів ураган. Внаслідок стихії падали дерева, дахи зривав, а на дорогах утворювалися затори. Кияни ділилися в соціальних мережах фото та відео наслідків негоди.

Джерело: Ракурс


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