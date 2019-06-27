Синоптики оголосили штормове попередження. Фото: Известия

https://racurs.ua/ua/n123690-shtormove-poperedjennya-v-ukrayini-ogolosyly-synoptyky-poperedjaut-pro-sylnyy-viter-ta-grad-karta.html

Ракурс

Штормове попередження в Україні оголошено на дві найближчі доби.

Loading...

Складні погодні умови спостерігатимуться не лише до кінця сьогоднішньої доби, але й у завтрашній вихідний — День Конституції. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У п’ятницю, 28 червня, в Україні прогнозують пориви вітру 15−20 м/с. Вночі у південних, східних, Дніпропетровській областях очікуються грози, місцями град та шквали 15−20 м/с. Крім того, 28−30 червня в Україні, крім західних та більшості районів північних областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, 27 червня на Київ опівдні налетів ураган. Внаслідок стихії падали дерева, дахи зривав, а на дорогах утворювалися затори. Кияни ділилися в соціальних мережах фото та відео наслідків негоди.