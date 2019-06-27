Синоптики объявили штормовое предупреждение. Фото: Известия

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Штормовое предупреждение в Украине объявлено на ближайших дня.

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Сложные погодные условия будут наблюдаться не только до конца сегодняшнего дня, но и в завтрашний выходной — День Конституции. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В пятницу, 28 июня, в Украине прогнозируют порывы ветра 15−20 м/с. Ночью в южных, восточных, Днепропетровской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15−20 м/с. Кроме того, 28−30 июня в Украине, кроме западных и большинстве районов северных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, 27 июня на Киев в полдень налетел ураган. В результате стихии падали деревья, срывал крыши, а на дорогах образовывались пробки. Киевляне делились в социальных сетях фото и видео последствий непогоды.