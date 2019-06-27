Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Новости России: уборщицу оштрафовали за ошибочный пост о судебных исполнителях в «Одноклассниках», фото — ТСН

Уборщицу в России оштрафовали за пост о судебных исполнителей в «Одноклассниках»: женщину «подставила» автозамена

27 июн 2019, 15:16
999

Уборщицу в Красноярском крае оштрафовали за пост о судебных исполнителей в «Одноклассниках». Женщину «подставила» автозамена, которая сработала в редакторе смартфона.

Loading...

Мотыгинский райсуд Красноярского края оштрафовал уборщицу из поселка Мотыгино на 30 тыс. рублей (500 долл.).

Судом установлено, что «Епифанова М.С. 5 мая в „Одноклассниках“ в группе „Доска объявлений“ разместила для всеобщего обозрения информацию, выраженную в неприличной форме, чем проявила явное неуважение к службе судебных исполнителей», сообщил в Телеграмм со ссылкой на материалы дела глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Уборщицу признали виновной в неуважении власти, поскольку ее объявление «оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти России». Текст сообщения женщины не сообщается.

Женщина признала вину, однако заявила, что опубликовала пост, чтобы узнать, когда будут ходить паромы на реках Ангара и Тасей. По словам женщины, телефон изменил фразу на оскорбительную для службы судебных приставов и отключился. Пост женщина смогла удалить утром следующего дня.

Напомним, что с конца марта в России действует закон о неуважении к органам власти, государственных символов и общества. Штрафы за него составляют от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

Суд назначил уборщице штраф в размере 30 тыс. рублей. Вакансии уборщика в Мотыгинском районе предлагают ежемесячную зарплату 20 тыс. рублей.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

«Если со мной что-то случится, это — Коломойский»: Гонтарева обвинила олигарха в киднеппинге

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева жалуется на угрозы олигарха Игоря Коломойского. Она считает некоторые его заявления угрозой киднеппинга, то есть похищения человека

Новости Украины
15:59

Избиение экс-мэра Конотопа могло быть заказом политических оппонентов по округу — соцсети (ФОТО 18+)

Подробности нападения на экс-мэра Конотопа Артема Семенихина, который баллотируется в нардепы в одном из округов Сумщины, сообщил в соцсети его коллега Мишель Терещенко

Новости Украины
15:13

Бесплатные концерты «Квартала 95» и Вакарчука: в КИУ заявляют о предвыборных политтехнологиях

В Комитете избирателей Украины заявляют, что политические партии «Слуга народа» и «Голос» могут использовать концерты, как ключевую предвыборную технологию на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости Украины
13:18
Новости партнеров
Загрузка...