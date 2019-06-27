Новости России: уборщицу оштрафовали за ошибочный пост о судебных исполнителях в «Одноклассниках», фото — ТСН

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Уборщицу в Красноярском крае оштрафовали за пост о судебных исполнителей в «Одноклассниках». Женщину «подставила» автозамена, которая сработала в редакторе смартфона.

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Мотыгинский райсуд Красноярского края оштрафовал уборщицу из поселка Мотыгино на 30 тыс. рублей (500 долл.).

Судом установлено, что «Епифанова М.С. 5 мая в „Одноклассниках“ в группе „Доска объявлений“ разместила для всеобщего обозрения информацию, выраженную в неприличной форме, чем проявила явное неуважение к службе судебных исполнителей», сообщил в Телеграмм со ссылкой на материалы дела глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Уборщицу признали виновной в неуважении власти, поскольку ее объявление «оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти России». Текст сообщения женщины не сообщается.

Женщина признала вину, однако заявила, что опубликовала пост, чтобы узнать, когда будут ходить паромы на реках Ангара и Тасей. По словам женщины, телефон изменил фразу на оскорбительную для службы судебных приставов и отключился. Пост женщина смогла удалить утром следующего дня.

Напомним, что с конца марта в России действует закон о неуважении к органам власти, государственных символов и общества. Штрафы за него составляют от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

Суд назначил уборщице штраф в размере 30 тыс. рублей. Вакансии уборщика в Мотыгинском районе предлагают ежемесячную зарплату 20 тыс. рублей.