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Новини Росії: прибиральницю оштрафували за пост про судовиконавців в «Однокласниках», фото — ТСН

Прибиральницю в Росії оштрафували за пост про судовиконавців в «Однокласниках»: жінку «підставила» автозаміна

27 чер 2019, 15:16
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Прибиральницю в Красноярському краї Росії оштрафували за пост про судовиконавців в «Однокласниках». Жінку «підставила» автозаміна, яка спрацювала в редакторі смартфона.

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Мотигінській райсуд Красноярського краю оштрафував прибиральницю з селища Мотигіно на 30 тис. рублів (500 дол.).

Судом встановлено, що «Єпіфанова М.С. 5 травня в „Однокласниках“ у групі „Дошка оголошень“ розмістила для загального огляду інформацію, виражену в непристойній формі, чим проявила явну неповагу до служби судовиконавців», повідомив в Телеграм з посиланням на матеріали справи глава міжнародної правозахисної групи «Агора» Павло Чиков.

Прибиральницю визнали винною у неповазі влади, оскільки її оголошення «ображає людську гідність і виражає неповагу до органів влади Росії». Текст повідомлення жінки не повідомляється.

Жінка визнала провину, проте заявила, що опублікувала пост, аби дізнатися, коли будуть ходити пороми на річках Ангара і Тасея. За словами жінки, телефон змінив фразу на образливу щодо служби судових приставів і відключився. Пост жінка змогла видалити вранці наступного дня.

Нагадаємо, що з кінця березня в Росії діє закон про неповагу до органів влади, державних символів і суспільства. Штрафи за нього складають від 30 тис. до 100 тис. рублів.

Суд призначив прибиральниці штраф в розмірі 30 тис. рублів. Вакансії прибиральника в Мотигінському районі пропонують щомісячну зарплату 20 тис. рублів.

Джерело: Ракурс


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