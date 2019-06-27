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Побиття екс-мера Конотопа могло бути замовленням політичних опонентів по округу. Фото: NewsMakers

Побиття екс-мера Конотопа могло бути замовленням політичних опонентів по округу — соцмережі (ФОТО 18+)

27 чер 2019, 15:13
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Напад на екс-мера Конотопа Артема Семеніхіна стався сьогодні вночі. Колишнього міського голову, а нині кандидата у народні депутати, побили невідомі, коли він повертався додому. Потерпілого доставили до лікарні в реанімаційне відділення.

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Напад на Семеніхіна міг бути замовленням його політичних опонентів, заявив інший кандидат у нардепи Мішель Терещенко, написавши про це на власній сторінці у Facebook.

За його даними, прибічники екс-мера Конотопа, який балотується в нардепи по округу № 160, говорять про замах на вбивство. Його міг замовити основний опонент Семеніхіна, що також балотується у вказаному окрузі.

Терещенко додав, що Семеніхін подав документи на реєстрацію кандидатом у нардепи в останній момент, і якби його конкурент знав про це заздалегідь, то виставив би технічних кандидатів.

Побиття екс-мера Конотопа могло бути замовленням політичних опонентів по округу. Скріншот зі сторінки Мішеля Терещенка в Facebook

Побиття екс-мера Конотопа могло бути замовленням політичних опонентів по округу. Фото: Мішель Терещенко / Facebook

Між тим, для розслідування нападу на кандидата у нардепи до Конотопу вирушила посилена слідчо-оперативна група за участі керівного складу Національної поліції, заявив сьогодні перший заступник голови відомства В’ячеслав Аброськін.

Раніше сьогодні повідомлялося, що на Сумщині невідомі жорстоко побили екс-мера Конотопа, поліція почала розслідування за фактом замаху на вбивство.

Джерело: Ракурс


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