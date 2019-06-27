Негода в Києві. Фото: Інформатор

https://racurs.ua/ua/n123687-shtorm-u-kyievi-kyyany-publikuut-naslidky-negody-foto-video.html

Ракурс

Ураган у Києві 27 червня наробив лиха. Столицю накрив потужний буревій, злива заливала вулиці.

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Повалено безліч дерев, деякі з них падали на проїжджу частину або на автомобілі. Через негоду підтоплені вулиці, а на проїжджих частинах утворилися затори. Раніше український Гідрометцентр повідомляв, що 27 червня у Києві очікувалися грози, шквали 15−20 м/с, в окремих районах град.

У Київській міській державній адміністрації нагадали, що в разі сильного вітру потрібно щільно закрити всі вікна в оселі, а з балконів і лоджій прибрати предмети, які можуть випасти назовні.

Якщо ж негода застала вас на вулиці, то потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев. Під час буревію необхідно сховатися в приміщенні, або ж уникати високих дерев. Автотранспорт поряд із насадженнями теж не варто паркувати.

Нагадаємо, 27 червня на Київ опівдні налетів ураган. Внаслідок стихії падали дерева, дахи зривав, а на дорогах утворювалися затори. Синоптики попереджали, що негода може утриматися до кінця дня.