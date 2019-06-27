Непогода в Киеве. Фото: Информатор

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Ракурс

Ураган в Киеве 27 июня наделал беды. Столицу накрыла мощная буря, ливень заливала улицы.

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Повалено множество деревьев, некоторые из них падали на проезжую часть или на автомобили. Из-за непогоды подтоплены улицы, а на проезжих частях образовались пробки. Ранее украинский Гидрометцентр сообщал, что 27 июня в Киеве ожидались грозы, шквалы 15−20 м/с, в отдельных районах град.

В Киевской городской государственной администрации напомнили, что в случае сильного ветра необходимо плотно закрыть все окна в доме, а с балконов и лоджий убрать предметы, которые могут выпасть наружу.

Если же непогода застала вас на улице, то нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев. Во время урагана необходимо укрыться в помещении, или же избегать высоких деревьев. Автотранспорт рядом с деревьями тоже не стоит парковать.

Напомним, 27 июня на Киев в полдень налетел ураган. В результате стихии падали деревья, срывало крыши, а на дорогах образовывались пробки. Синоптики предупреждали, что непогода может удержаться до конца дня.