Сбыт наркотиков: президентский кокаиновый рейс из Бразилии разоблачили в Испании

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Ракурс

Президентский «кокаиновый рейс» разоблачили в Испании. Местная полиция задержала офицера военно-воздушных сил Бразилии, который сопровождал в официальной поездке президента этой страны и привез в Севилью 39 кг кокаина.

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Офицера арестовали после того, как нашли в его багаже ​​три мешка с кокаином. Военный самолет задержанного прилетел в Севилью за несколько часов до того, как в городе должен был сделать остановку президент Бразилии Жаир Болсонару. Он направляется в Японию на саммит G20.

Летчика арестовали по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает Reuters. CNN утверждает, что в Испании задержали 38-летнего сержанта Сильву Родригеса. Его арестовали без права внесения залога.

Полиция Испании проверила самолет, пока тот ожидал продолжения полета в Токио. Задержанный летчик входил в группу сопровождения бразильского главы государства и должен был остаться в Испании, пока Болсонару осуществит визит в Японию. Он должен был сесть в президентский самолет на обратном пути.

Он работал как квалифицированный перевозчик, — прокомментировал инцидент вице-президент Бразилии Гамильтон Мурао.

Президент Бразилии потребовал немедленного расследования и сурового наказания для Родригеса.

Напомним, что в Аргентине и России проходило расследование «кокаинового дела». В декабре 2017 года в школе в российском посольстве нашли 12 подозрительных чемоданов. В них силовики обнаружили 389 кг кокаина. Для контрольной поставки его заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом.

В результате в Аргентине арестовали двух фигурантов дела, а в РФ — трех. Еще одного, Андрея Ковальчука, задержали в Германии. Россияне неоднократно опровергали информацию о возможной причастности своих дипломатов к контрабанде наркотиков.