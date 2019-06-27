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Збут наркотиків: президентський кокаїновий рейс з Бразилії викрили в Іспанії

Президентський «кокаїновий рейс» з Бразилії викрили в Іспанії

27 чер 2019, 14:43
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Президентський «кокаїновий рейс» викрили в Іспанії. Місцева поліція затримала офіцера військово-повітряних сил Бразилії, який супроводжував в офіційній поїздці президента цієї країни і привіз у Севілью 39 кг кокаїну.

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Офіцера заарештували після того, як знайшли в його багажі три мішки з кокаїном. Військовий літак затриманого прилетів до Севільї за кілька годин до того, як у місті мав зробити зупинку президент Бразилії Жаїр Болсонару. Він прямує до Японії на саміт G20.

Льотчика арештували за підозрою в незаконному обігу наркотиків, повідомляє Reuters. CNN стверджує, що в Іспанії затримали 38-річного сержанта Сільву Родрігеса. Його арештували без права внесення застави.

Поліція Іспанії перевірила літак, доки він чекав продовження польоту в Токіо. Затриманий льотчик входив до групи супроводу бразильського глави держави і мав залишитися в Іспанії, доки Болсонару здійснить візит до Японії. Він мав сісти у президентський літак на зворотному шляху.

Він працював як кваліфікований мул, — прокоментував інцидент віце-президент Бразилії Гамільтон Мурао.

Президент Бразилії зажадав негайного розслідування і суворого покарання для Родрігеса.

Нагадаємо, що в Аргентині та Росії тривало розслідування «кокаїнової справи». У грудні 2017 року в школі у російському посольстві знайшли 12 підозрілих валіз. У них силовики виявили 389 кг кокаїну. Для контрольної поставки його замінили борошном і відправили в Росію дипломатичним рейсом. У результаті в Аргентині арештували двох фігурантів справи, а в РФ — трьох. Ще одного, Андрія Ковальчука, затримали в Німеччині. Росіяни неодноразово спростовували інформацію про можливу причетність своїх дипломатів до контрабанди наркотиків.


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