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Збут наркотиків: президентський кокаїновий рейс з Бразилії викрили в Іспанії
Президентський «кокаїновий рейс» з Бразилії викрили в Іспаніїhttps://racurs.ua/ua/n123686-prezydentskyy-kokayinovyy-reys-z-brazyliyi-vykryly-v-ispaniyi.htmlРакурс
Президентський «кокаїновий рейс» викрили в Іспанії. Місцева поліція затримала офіцера військово-повітряних сил Бразилії, який супроводжував в офіційній поїздці президента цієї країни і привіз у Севілью 39 кг кокаїну.
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Офіцера заарештували після того, як знайшли в його багажі три мішки з кокаїном. Військовий літак затриманого прилетів до Севільї за кілька годин до того, як у місті мав зробити зупинку президент Бразилії Жаїр Болсонару. Він прямує до Японії на саміт G20.
Льотчика арештували за підозрою в незаконному обігу наркотиків, повідомляє Reuters. CNN стверджує, що в Іспанії затримали 38-річного сержанта Сільву Родрігеса. Його арештували без права внесення застави.
Поліція Іспанії перевірила літак, доки він чекав продовження польоту в Токіо. Затриманий льотчик входив до групи супроводу бразильського глави держави і мав залишитися в Іспанії, доки Болсонару здійснить візит до Японії. Він мав сісти у президентський літак на зворотному шляху.
Він працював як кваліфікований мул, — прокоментував інцидент віце-президент Бразилії Гамільтон Мурао.
Президент Бразилії зажадав негайного розслідування і суворого покарання для Родрігеса.
Нагадаємо, що в Аргентині та Росії тривало розслідування «кокаїнової справи». У грудні 2017 року в школі у російському посольстві знайшли 12 підозрілих валіз. У них силовики виявили 389 кг кокаїну. Для контрольної поставки його замінили борошном і відправили в Росію дипломатичним рейсом. У результаті в Аргентині арештували двох фігурантів справи, а в РФ — трьох. Ще одного, Андрія Ковальчука, затримали в Німеччині. Росіяни неодноразово спростовували інформацію про можливу причетність своїх дипломатів до контрабанди наркотиків.
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