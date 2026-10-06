В Україні ліквідували дві нарколабораторії, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n216647-operaciya-breaking-bad-kandydat-himichnyh-nauk-vygotovlyav-metadon-u-narkolaboratoriyi.html

Ракурс

В Україні ліквідували дві нарколабораторії. Також правоохоронці перекрили канали постачання наркотиків.

Про це сьогодні, 6 грудня, повідомила прес-служба Нацполіції.

87 обшуків, дві ліквідовані нарколабораторії та вилучений метадон вартістю понад 10 мільйонів гривень — результати двоетапної спецоперації Breaking Bad, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці припинили діяльність двох злочинних груп, які виготовляли метадон і амфетамін для оптового збуту в Україні та за її межами. Шістьох учасників затримано, вісьмом особам повідомили про підозру.

За даними слідства:

одна з груп облаштувала нарколабораторію на Київщині потужністю понад 10 кг метадону на місяць. До виробництва залучили кандидата хімічних наук. Наркотик планували постачати за кордон через Молдову, Румунію, Болгарію та Туреччину до Грузії, маскуючи у рідкому стані під автомобільну рідину. В Україні метадон також продавали через Telegram-магазин;

під час першого етапу операції поліцейські ліквідували лабораторію та вилучили 17 літрів рідкого метадону, 11 кг прекурсорів, обладнання, автомобіль і гроші. Вартість вилученого метадону на «чорному» ринку — понад 10 млн грн;

інша група виготовляла амфетамін у мобільних нарколабораторіях на Черкащині та Вінниччині — близько 10 кг щомісяця. Психотроп збували гуртовими партіями в Україні та постачали до Молдови.