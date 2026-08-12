Ліквідовано міжнародний наркосиндикат, фото: СБУ

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Нейтралізовано діяльність злочинного угруповання, яке організувало міжнародний канал контрабанди важких наркотиків з півдня Європи в Україну.

Щомісячний «дохід» від нелегального бізнесу становив 15−20 млн грн. Про це сьогодні, 12 серпня, повідомив прес-центр СБУ.

У межах спецоперації на території Київської, Дніпропетровської та Львівської областей одночасно затримано 10 учасників наркосиндикату, які здійснювали збут ввезених з-за кордону оптових партій кокаїну, екстазі та інших психотропних речовин, — розповіли у СБУ.

За матеріалами справи:

координатором угруповання на території України виявився мешканець Києва. Він підшукував на спеціалізованих форумах «працівників», які за грошову винагороду здійснювали збут наркотиків у різних регіонах України;

під час проведення першої серії обшуків у фігурантів вилучено близько 2 кг кокаїну, а також інші заборонені речовини. Згодом, у тайниках зловмисників віднайдено ще понад 8 кг кокаїну та інших сильнодіючих засобів. Загальна вартість вилученого — близько 70 млн грн.

Наразі десятьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.