Избиение экс-мэра Конотопа могло быть заказом политических оппонентов по округу. Фото: NewsMakers

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Ракурс

Нападение на экс-мэра Конотопа Артема Семенихина произошло сегодня ночью. Бывшего мэра, а ныне кандидата в народные депутаты, избили неизвестные, когда он возвращался домой. Пострадавшего доставили в больницу в реанимационное отделение.

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Нападение на Семенихина могло быть заказом его политических оппонентов, заявил другой кандидат в нардепы Мишель Терещенко, написав об этом на своей странице в Facebook.

По его данным, сторонники экс-мэра Конотопа, который баллотируется в нардепы по округу № 160, говорят о покушении на убийство. Его мог заказать основной оппонент Семенихина, который тоже баллотируется в указанном округе.

Терещенко добавил, что Семенихин подал документы на регистрацию кандидатом в нардепы в последний момент, и если бы его конкурент знал об этом заранее, то выставил бы технических кандидатов.

Между тем, для расследования нападения на кандидата в нардепы в Конотоп отправилась усиленная следственно-оперативная группа с участием руководящего состава Национальной полиции, заявил сегодня первый замглавы ведомства Вячеслав Аброськин.

Ранее сегодня сообщалось, что на Сумщине неизвестные жестоко избили экс-мэра Конотопа, полиция начала расследование по факту покушения на убийство.