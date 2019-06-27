В Европе установилась чрезвычайно жаркая погода, фото: Stratford Herald

https://racurs.ua/n123697-v-evrope-fiksiruutsya-novye-teplovye-rekordy-infografika.html

Ракурс

Волна тепла, принесенная ветрами из Сахары, привела к установлению новых тепловых рекордов в ряде регионов Европы.

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Так, Германия, Польша и Чехия зарегистрировали самые высокие температуры за июнь. Об этом сообщает BBC.

В частности, в городах Радзыне (Польша) и Доксаны (Чехия) зафиксированы новые национальные максимумы 38,2° и 38,9° соответственно.

Метеорологи ожидают, что во многих странах в течение следующих трех дней произойдет дальнейший рост температуры воздуха.

Так, к полудню температура в Турине (Италия) достигла 37°, 39° установились в испанском городе Сарагоса и в расположенном на юге Франции Авиньоне.

В 11 провинциях на востоке и в центре Испании сегодня температура выше 40°. Ожидается, что в пятницу температура в части северо-восточных регионов этой страны может достичь 45°.

Сотни пожарных борются с пожарами в Каталонии, которые описываются местным правительством как худшие за 20 лет.

Пострадали не менее 4 тыс. га, однако местные чиновники считают, что этот показатель в условиях интенсивного тепла может вырасти до 20 тыс. га.

Ожидается, что температура в Италии достигнет 40°, особенно в центральных и северных регионах. Несколько городов, в том числе Рим, объявили предупреждение.

В Тулузе, где ожидается, что температура сегодня достигнет 41°, благотворительные организации раздают воду бездомным.

Даже в высокогорных Альпах температура превышала 30 градусов.

Ожидается, что в швейцарских городах Женева, Берн и Цюрих будут достигнуты рекордные температуры 39° или 40°.

В то же время, хотя Великобритания в основном избежит аномальной жары, в некоторых частях страны, включая Лондон, 29 июня температура превысит 30°.

Напомним, на двое ближайших суток в Украине объявлено штормовое предупреждение.