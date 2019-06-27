Возвращение моряков: Зеленский обратился к Путину, фото — "BBC-Украина"

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Президент Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом отпустить пленных украинских моряков.

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Глава государства 27 июня созвал в Офисе президента брифинг относительно ситуации с моряками.

Я хочу обратиться к президенту России. У нас у всех есть дети (Зеленский перешел на русский язык — ред.). Верните детей родителям!, — заявил глава государства.

Зеленский напомнил, что вчера 26 июня, истек срок, когда Россия должна была вернуть Украине пленных моряков по решению Международного трибунала ООН.

Перед этим президент раскритиковал действия министра иностранных дел Павла Климкина. Зеленский не сдерживал эмоций, поскольку очень остро и болезненно воспринял тот факт, что Климкин ответил на ноту России относительно моряков без консультации с президентом.

У нас все есть: право есть, приговор есть, но моряков нет. Поэтому я готов и хочу цепляться за что-нибудь, чтобы вернуть ребят домой, — сообщил на брифинге президент.

Напомним, что в июне Кремль предложил Зеленскому закрытый формат переговоров по обмену заключенными. Перед этим Путин набросился на Украину и ее президента Владимира Зеленского с критикой, обвиняя в нежелании достичь мира на Донбассе.