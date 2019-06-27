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Европейские игры в Минске: шестое золото Украине принес дуэт байдарочниц Повх-Куклиновская

Шестое «золото» в Минске Украине принес дуэт байдарочниц (ФОТО)

27 июн 2019, 16:32
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Лучанка Мария Повх и николаевская байдарочница Людмила Куклиновская выиграли золотую медаль в гребле на байдарках на Европейских играх-2019, которые проходят в Минске.

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Украинская байдарка-двойка на дистанции 200 метров показала результат 44,781 с, сообщает официальный сайт соревнований. Вторыми на финише были представительницы Германии, третьими — Беларуси.

Украинские спортсменки победили в заключительный день гребных соревнований на II Европейских играх.

Европейские игры в Минске: шестое золото Украине принес дуэт байдарочниц Повх-Куклиновская, скриншот трансляции соревнований

Это шестое «золото» для Украины в Минске. Вчера Юрий Вандюк и Андрей Рыбачок завоевали серебряные награды в гребле на байдарках и каноэ в зачете Европейских игр. Вандюк и Рыбачок финишировали вторыми на дистанции 1000 м.

Пока Украина идет четвертой в медальном зачете, завоевав в Минске 6 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых наград.

Источник: Ракурс


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