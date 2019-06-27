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Ракурс
Борщ в горшочке: на полтавском фестивале сварят 60 видов блюда. Фото: Высокий Замок

Борщ в горшочке: на полтавском фестивале сварят 60 видов блюда (ФОТО)

27 июн 2019, 16:30
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Борщ в горшочке, причем сразу 60 его видов, будут варить участники народного гастрономического этнофестиваля, который состоится на Полтавщине в поселке Опошня.

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Фестиваль «Борщ в глиняном горшочке» запланирован на 10 августа, когда созревают борщевые овощи — капуста, свекла, чеснок, лук, фасоль и прочие. Об этом на своей странице в Facebook сообщила организатор мероприятия Елена Щербань.

Варить борщи на этнофестиваль в Опишне съедутся знатоки украинских блюд из Полтавской, Ивано-Франковской, Черкасской, Львовской, Житомирской, Сумской, Винницкой, Днепропетровской, Херсонской и Черниговской областей.

К примеру, участники из Полтавщины будут варить по меньшей мере по четыре разных вида борща одновременно. Это и мясной, и постный, и особый, а также авторский борщ в горшочке. Готовить все блюда будут в настоящих украинских печах, а также на уличных кострах.

Борщ в горшочке: на полтавском фестивале сварят 60 видов блюда. Фото: Елена Щербань / Facebook

Борщ в горшочке: на полтавском фестивале сварят 60 видов блюда. Фото: Елена Щербань / Facebook

Борщ в горшочке: на полтавском фестивале сварят 60 видов блюда. Фото: Елена Щербань / Facebook

Белый, зеленый, черный, свадебный, с яблоками, с уткой, с репой, с рыбой, с раками — это далеко не полный перечень борщей, которые смогут продегустировать все желающие. Для гостей гастрономический фестиваль «Борщ в глиняном горшочке» будет проходить с 8.00 до 20.00.

Напомним, в августе прошлого года под Киевом состоялся фестиваль воздушных шаров «Александрийская феерия». «Ракурс» публиковал впечатляющий фотоотчет с мероприятия.

Источник: Ракурс


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