Владимир Балух, фото: Антон Наумлюк

https://racurs.ua/n123693-politzakluchennyy-baluh-snova-obyavil-golodovku-i-nazval-svoi-trebovaniya-foto.html

Ракурс

Удерживаемый Россией в штрафном изоляторе колонии в городе Торжок (Тверская область РФ) украинский политзаключенный Владимир Балух снова объявил голодовку.

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Об этом его адвокат Даниил Берман сообщил в интервью российскому изданию «Новая газета».

Отмечается, что голодание Балух начал вечером 25 июня, требуя, чтобы к нему допустили украинского консула, который безуспешно пытается попасть к политзаключенному.

Получив сообщение о начале Балухом голодовки, Берман на следующий день, 26 июня, его посетил, чтобы узнать о состоянии дел и здоровья.

Встретил он меня радостно — можно было поговорить и снова погреться в кабинете, — рассказал Берман.

Среди других требований политзаключенного — вернуть ему отобранный по неизвестным причинам псалтырь, теплое белье и свитер.

Адвокат отмечает, что в связи с отобранными теплыми вещами содержание в штрафном изоляторе в последнее время фактически превратилось для Балуха в настоящую пытку.

В изоляторе и так холодно, а в Тверскую область пришла на днях прохладная погода с дождем, — отмечает Берман.

Владимира Балуха, жителя Раздольненского района Крыма оккупанты задержали в 2016 году из-за якобы хранения боеприпасов. Балух выдвинутые обвинения отвергает.

В январе 2018 года его приговорили к 3 годам 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. рублей. Не согласный с этим приговором политзаключенный в марте 2018 года объявил голодовку, которая продолжалась до октября того же года.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова вчера сообщила, что удерживаемый в России политзаключенный Евгений Панов требует неотложной медицинской помощи.