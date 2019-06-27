Бронированный кроссовер ХС90 от «Вольво». Фото: Популярная механика

https://racurs.ua/n123692-vyderjit-vystrely-iz-kalashnikova-kompaniya-volvo-prezentovala-svoy-pervyy-bronirovannyy-djip.html

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Бронированный внедорожник ХС90 представила шведская компания Volvo (Вольво). Это первая защищенная модификация кроссовера.

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Шведско-немецкая кооперация разработала кроссовер Volvo XC90 T6 AWD Armoured. Транспортное средство защищено по классу VR8 стандарту VPAM BRV 2009/ERV 2010. Это означает, что водителю и пассажирам этого джипа не угрожают выстрелы из автомата «Калашникова» бронебойно-зажигательными пулями калибра 7,62 мм. Защита убережет и от взрыва 15 кг тротила в двух метрах от кузова на высоте 1 м от земли. Об этом 27 июня сообщает «Популярная механика».

Броня машины имеет толщину 10 мм, она спрятана под кузовными панелями. Авто оснастили многослойным пуленепробиваемым стеклом толщиной 50 мм. Кроме того, за вторым рядом кресел установили глухую перегородку с аварийным люком. Весит бронированное авто 4,5 т.

Под капотом кроссовера — двухлитровая бензиновая четверка с битурбонаддувом мощностью 310 л. с. Машина поступит в продажу в конце 2019 года.

Напомним, шведский автопроизводитель Volvo ограничит скорость до 180 км/ч на всех моделях с 2020 года. Эта техническая мера касается автомобилей, предназначенных для частных лиц.