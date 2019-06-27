Броньований кросовер ХС90 від «Вольво». Фото: Популярная механика

https://racurs.ua/ua/n123692-vytrymaie-postrily-z-kalashnykova-kompaniya-volvo-prezentuvala-sviy-pershyy-bronovanyy-djyp.html

Ракурс

Броньований позашляховик ХС90 представила шведська компанія Volvo (Вольво). Це перша захищена модифікація кросовера.

Loading...

Шведсько-німецька кооперація розробила кросовер Volvo XC90 T6 AWD Armoured. Транспортний засіб захищений по класу VR8 стандарту VPAM BRV 2009/ERV 2010. Це означає, що водію та пасажирам цього джипа не загрожують постріли з автомата «Калашникова» бронебійно-запальними кулями калібру 7,62 мм. Захист вбереже й від підриву 15 кг тротилу в двох метрах від кузова на висоті 1 м від землі. Про це 27 червня повідомляє «Популярная механика».

Броня машини має товщину 10 мм, вона захована під кузовними панелями. Авто оснастили багатошаровим куленепробивним склом товщиною 50 мм. Крім того, за другим рядом крісел встановили глуху перегородку з аварійним люком. Важить броньоване авто 4,5 т.

Під капотом кроссовера — дволітрова бензинова четвірка з бітурбонаддувом потужністю 310 к. с. Машина надійде в продаж наприкінці 2019 року.

Нагадаємо, шведський автовиробник Volvo обмежить швидкість до 180 км/год на усіх моделях з 2020 року. Цей технічний захід стосується автомобілів, призначених для приватних осіб.