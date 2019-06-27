Гонтарева проти Коломойського: екс-голова НБУ звинуватила олігарха в кіднепінгу, фото — Прямий

https://racurs.ua/ua/n123691-yakscho-zi-mnou-schos-trapytsya-ce-kolomoyskyy-gontareva-zvynuvatyla-oligarha-v-kidnepingu.html

Ракурс

Екс-голова Національного банку України Валерія Гонтарева скаржиться на погрози з боку олігарха Ігоря Коломойського. Вона вважає деякі його заяви погрозою кіднепінгу, тобто викрадення людини.

Loading...

Про це Гонтарева розповіла в інтерв’ю «Громадському» і «BBC-Україна».

Вона вважає, що в Україну повернулася не тільки «злочинна влада часів Януковича, з якою ми боролися», але й «один з олігархів, який постійно мені погрожує". Гонтарева назвала приїзд Коломойського в Україну поганою новиною для країни і для неї особисто.

Він погрожує. В інтерв’ю Коломойський заявив, якщо я не повернуся в Україну, то він мене вивезе у приватному порядку. Англійською це kidnapping. Це злочин на території Великої Британії. Якщо зі мною щось станеться, щоб усі знали чому, — заявила екс-голову НБУ.

Гонтарева також прокоментувала події, пов’язані із націоналізацією «ПриватБанку». Вона запевнила, що під час ре капіталізації інших проблемних фінустанов до всіх них були однакові вимоги.

Але не всі власники банків їх виконали. Якщо ми з подивимося, скільки грошей держава внесла у державні банки, на що використовувалися кредити державних банків, подивимося на олігархічну модель побудови українського банківського сектору, то побачимо, як з ринку був виведений банк олігарха Фірташа, два банки пана Бахматюка, — повідомила Гонтарева.

Водночас Гонтарева похвалила олігархів Віктора Пінчука та Ріната Ахметова, які виконали вимоги й внесли капітали до своїх банків.

Гонтарева нині мешкає у столиці Великої Британії, де викладає у Лондонській школі економіки. Раніше вона назвала безглуздими заяви Володимира Зеленського про те, що вона «ховається в Лондоні».

Нагадаємо, що 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення, якою визнав процедуру виведення неплатоспроможного «ПриватБанку» з ринку за участю держави такою, що порушує норми чинного законодавства.

Українському уряду довелося націоналізувати «ПриватБанк» і влити в нього 155,5 млрд грн, щоб відновити його платоспроможність і захистити українських вкладників. Також, згідно з дослідженням OCCRP, з «ПриватБанку» через Кіпр вивели 5,5 млрд дол.