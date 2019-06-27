Гонтарева против Коломойского: экс-глава НБУ обвинила олигарха в киднеппинге, фото — Прямиймой

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Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева жалуется на угрозы со стороны олигарха Игоря Коломойского. Она считает некоторые его заявления угрозой киднеппинга, то есть похищения человека.

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Об этом Гонтарева сообщила в интервью «Громадському» и «BBC-Украина».

Она считает, что в Украину вернулась не только «преступная власть Януковича, с которой мы боролись», но и «один из олигархов, который постоянно мне угрожает». Гонтарева назвала приезд Коломойского в Украину плохой новостью для страны и для нее лично.

Он угрожает. В интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке. По-английски это kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Если со мной что случится, чтобы все знали почему, — заявила экс-глава НБУ.

Гонтарева также прокомментировала события, связанные с национализацией «ПриватБанка». Она заверила, что во время рекапитализации других проблемных финучреждений ко всем были одинаковые требования.

Но не все владельцы банков их выполнили. Если мы посмотрим, сколько денег государство внесло в государственные банки, на что использовались кредиты государственных банков, посмотрим на олигархическую модель построения украинского банковского сектора, то увидим, как с рынка был выведен банк олигарха Фирташа, два банка господина Бахматюка, — сообщила Гонтарева.

В то же время Гонтарева похвалила олигархов Виктора Пинчука и Рината Ахметова, которые выполнили требования и внесли капиталы в свои банки.

Гонтарева сейчас живет в столице Великобритании, где преподает в Лондонской школе экономики. Ранее она назвала нелепыми заявления Владимира Зеленского о том, что она «прячется в Лондоне».

Напомним, что 18 апреля Окружной административный суд Киева принял решение, которым признал процедуру вывода неплатежеспособного «ПриватБанка» с рынка с участием государства нарушающей нормы действующего законодательства.

Украинскому правительству пришлось национализировать «ПриватБанк» и влить в него 155,5 млрд грн, чтобы восстановить платежеспособность и защитить украинских вкладчиков. Также, согласно исследованию OCCRP, из «ПриватБанка» через Кипр вывели 5,5 млрд долл.