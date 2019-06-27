Володимир Балух, фото: Антон Наумлюк

https://racurs.ua/ua/n123693-politv-yazen-baluh-znovu-ogolosyv-goloduvannya-i-nazvav-svoyi-vymogy-foto.html

Ракурс

Утримуваний Росією в штрафному ізоляторі колонії у місті Торжок (Тверська область РФ) український політв’язень Володимир Балух знову оголосив голодування.

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Про це його адвокат Данило Берман повідомив в інтерв’ю російському виданню «Новая газета».

Зазначається, що голодування Балух розпочав ввечері 25 червня, вимагаючи, щоб до нього допустили українського консула, котрий безуспішно намагається потрапити до політв’язня.

Отримавши повідомлення про початок Балухом голодування, Берман наступного дня, 26 червня, його відвідав, щоб дізнатися про стан справ та здоров’я.

Зустрів він мене радісно — можна було поговорити і знову погрітися в кабінеті, — розповів Берман.

Серед інших вимог політв’язня — повернути йому відібраний з невідомих причин псалтир, теплу білизну і светр.

Адвокат наголошує, що у зв’язку з відібраними теплими речами утримання в штрафному ізоляторі останнім часом фактично перетворилося для Балуха в справжню тортуру.

В ізоляторі і так холодно, а в Тверську область прийшла днями прохолодна погода з дощем, — зазначає Берман.

Володимира Балуха, жителя Роздольненського району Криму окупанти затримали у 2016 році через нібито зберігання боєприпасів. Балух висунуті звинувачення відкидає.

У січні 2018 року його засудили до 3 років 7 місяців колонії-поселення та штрафу в 10 тисяч рублів. Незгодний з цим вироком політв’язень у березні 2018 року оголосив голодування, яке тривало до жовтня того ж року.

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова вчора повідомила, що утримуваний в Росії політв’язень Євген Панов потребує невідкладної медичної допомоги.