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Ракурс
Борщ у горщику: на полтавському фестивалі зварять 60 видів страви. Фото: Високий Замок

Борщ у горщику: на полтавському фестивалі зварять 60 видів страви (ФОТО)

27 чер 2019, 16:30
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Борщ у горщику, причому одразу 60 його видів, варитимуть учасники народного гастрономічного етнофестивалю, який відбудеться на Полтавщині у селищі Опішня.

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Фестиваль «Борщ у глиняному горщику» запланований на 10 серпня, коли достигають борщові овочі — капуста, буряки, часник, цибуля, квасоля тощо. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила організатор заходу Олена Щербань.

Варити борщі на етнофестиваль до Опішні з’їдуться знавці українських страв із Полтавщини, Івано-Франківщини, Черкащини, Львівщини, Житомирщини, Сумщини, Вінниччини. Дніпропетровщини, Херсонщини і Чернігівщини.

Приміром, учасниці з Полтавщини готуватимуть щонайменше по чотири різні види борщу одночасно. Це і скоромний (м'ясний), і пісний, і особливий, а також авторський борщ у горщику. Готуватимуть усі страви у справжніх українських печах, а також на вуличних вогнищах.

Борщ у горщику: на полтавському фестивалі зварять 60 видів страви. Фото: Олена Щербань / Facebook

Борщ у горщику: на полтавському фестивалі зварять 60 видів страви. Фото: Олена Щербань / Facebook

Борщ у горщику: на полтавському фестивалі зварять 60 видів страви. Фото: Олена Щербань / Facebook

Білий, зелений, чорний, весільний, з яблуками, з качкою, з ріпою, з рибою, з раками — це далеко не повний перелік борщів, які зможуть продегустувати всі охочі. Для гостей гастрономічний фестиваль «Борщ у глиняному горщику» триватиме з 8.00 до 20.00.

Нагадаємо, у серпні минулого року під Києвом відбувся фестиваль повітряних куль «Олександрійська феєрія». «Ракурс» публікував вражаючий фотозвіт із заходу.

Джерело: Ракурс


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