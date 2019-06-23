Правильне харчування для здоров'я

https://racurs.ua/ua/2382-yak-ce-likuvaty-yijeu-diietolog-pro-pravylne-harchuvannya-dlya-zdorov-ya-mify-ta-analiz.html

Ракурс

На науковій конференції «Сучасні аспекти раціонального харчування», що проходила з аншлагом травневими днями в Києві, на учасників чекало чимало відкриттів. Правильне харчування для здоров'я у багатьох із нас асоціюється з обмеженнями, несмачними дієтичними стравами, а також з дієтологом-наглядачем, який раз у раз докоряє відступникам.

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Перше, що хочеться відзначити: засмальцьовані рекомендації а-ля «їжте фрукти та овочі» давно стали історією. Аутофагія, метаболічний синдром, управління кишковим мікробіомом, протизапальне харчування, нейропротективна дієта — це лише частина термінів, що прозвучали на конференції.

Друге — «гастрофашизм», як влучно висловився один з лекторів, канув у Лету. Правильне харчування для здоров'я може бути одночасно і смачним, а ще їжа здатна стати ліками. Безумовно, прирівнювати їжу до лікарських препаратів не можна, але паливо, яким ми заправляємо наш організм, здатне не лише запобігти розвитку захворювань, але й домовитися про перемир'я з наявними.

Про те, що підвладно дієтології, про що розповість аналіз волосся, про популярні міфи-довгожителі у харчуванні й особливості літнього правильного харчування для здоров'я «Ракурс» говорив з Олександрою Кириленко, кандидатом медичних наук, лікарем-дієтологом, кардіологом.

Їжа лікує: значимість правильного харчування для здоров'я істотно применшується

— Образ дієтолога — насамперед як лікаря, який допомагає схуднути, живе й досі. Правильне харчування для здоров'я часто асоціюється з суворими обмеженнями. Які проблеми зі здоров'ям насправді вирішує сучасна дієтологія?

— Дієтолог — фахівець, який розбирається не лише у харчових продуктах і секретах їх поєднання. Клінічна дієтологія — наука, що вивчає харчування при різних патологічних процесах в організмі (при патології серця і судин, нервової тканини, нирок і видільної системи тощо). Дієтотерапія є основою в комплексному лікуванні гострих і хронічних захворювань. На жаль, мало хто в курсі, що саме дієтотерапія — це найважливіші та найголовніші рекомендації у лікуванні всіх патологій органів і систем. Найчастіше значимість лікувального харчування істотно применшується.

Наприклад, при гострій пневмонії показане харчування з великим вмістом насичених і поліненасичених жирних кислот. Легенева тканина «любить» жир. А при хронічній анемії обов'язкове щоденне включення в раціон червоних сортів м'яса, тушкованих у гранатовому соку або червоному вині.

Багато медиків, на жаль, не знають, що пацієнтам відразу після інфаркту слід уникати білкових продуктів. При інфаркті відбувається некроз тканин, руйнуються клітини серця — кардіоміоцити. Тому в перші дні після інфаркту міокарда можна вживати тільки теплу воду. А пізніше обов'язково додавати продукти, багаті на поліненасичені жирні кислоти, на столі обов'язково мають бути печені яблука, топінамбур — в них міститься кверцетин (флавоноїд, використовується для лікування і профілактики низки захворювань, в тому числі серцево-судинних. — Ред.).

Дієтичні столи, що дісталися нам у спадок з радянських часів, сьогодні пішли в небуття (дієтичні столи за Певзнером — система з 15 дієт, розроблена свого часу лікарем-терапевтом за групами захворювань. — Ред.). Дієтичні столи враховували лише захворювання, але не людину загалом, виходячи з її способу життя, патологій, вподобань, нарешті. Зараз програми харчування складаються лікарями-дієтологами індивідуально, з урахуванням основних рекомендацій, стандартів харчування, розроблених Асоціацією дієтологів України.

Правильне харчування для здоров'я: робота з дієтологом

— Як складається індивідуальний раціон правильного харчування для здоров'я?

— Дієтологія — це не те, що ви поклали в тарілку. Це біохімічні, патофізіологічні, фізіологічні реакції у вашому організмі з точки зору харчування саме в цей момент вашого життя (обов'язково з урахуванням росту, ваги, віку, фізіологічних особливостей). Скажімо, вагітна потребує достатньої кількості білка — більше за звичайну добову норму. Коли жінка стала мамою і годує дитину грудьми, їй вже потрібне інше харчування.

Перш ніж призначити дієтичне харчування, дієтолог спрямує пацієнта на медогляд — так званий паспорт здоров'я, що включає в себе певний перелік обстежень (загальний аналіз крові та сечі, коагулограма, копрограма, біохімія крові, УЗД органів шлунково-кишкового тракту, наднирників тощо). Обов'язково потрібно проводити тести на непереносимість продуктів — це ваша індивідуальна реакція на ті чи інші харчові агенти. Наприклад, у мене непереносимість ананаса. Додатково призначаю дослідження мікроелементного складу організму по волоссю. Тільки після всіх цих етапів складається індивідуальний раціон правильного харчування для здоров'я.

Роль аналізу волосся у складанні раціону правильного харчування для здоров'я

— Що може показати аналіз волосся?

— Людина не може існувати без мікроелементів, так само, як і без вітамінів, білків, вуглеводів і жирів. Мінерали є всюди — у ґрунті, повітрі, яким ми дихаємо, у воді та їжі... Існують основні мікроелементи, які беруть участь у роботі всіх органів і систем нашого організму, додаткові (потрібні нам у дуже невеликих кількостях), а є токсичні (що чинять шкідливий вплив).

МАВ-діагностика (мультиелементний аналіз волосся) — метод дослідження, за допомогою якого можна визначити, які корисні і шкідливі для здоров'я мінерали і в якій кількості містяться у вашому організмі. Всього визначається 28 елементів таблиці Менделєєва. Волосся є чудовим об'єктом для дослідження, адже відрізати біля кореня кілька сантиметрів волосся безпечно і нескладно. Мінеральний склад волосся, немов дзеркало, відбиває мікроелементний баланс органів, тканин, крові людини.

Я відправляю на МАВ-діагностику, щоб зорієнтувати доктора щодо дисбалансу мікроелементів у пацієнта. Це важливо, оскільки аналіз крові на мікроелементи може бути в нормі, але депо мінералів, яке є в організмі, показує тільки волосся. При дисбалансі в роботі шлунково-кишкового тракту (наприклад, дисбактеріозі), частому лікуванні антибіотиками, захопленні спортклубами, у любителів саун відбувається швидка втрата мікроелементів.

Мінерали можуть не надходити або не засвоюватися, або надмірно метаболізуватися. Тривалий дефіцит життєво важливих мінералів (залізо, селен, йод, мідь, калій, кальцій, сірка, цинк, марганець, хром, молібден) здатен спричинити порушення в роботі органів і систем, хронічні захворювання.

Щодо токсичних мікроелементів (барій, свинець, миш'як, ртуть, стронцій, кадмій, цирконій, олово) є допустимі рівні. Так, погана успішність і навіть агресивна поведінка школяра можуть бути наслідком накопичення свинцю.

Залежно від результатів аналізу призначається правильне харчування для здоров'я, насичене певними мікроелементами, або вітамінно-мінеральні комплекси, які коригують дисбаланс. Для поліпшення всмоктування мікроелементів у тонкому кишківнику я раджу біфідумлактобактерії. Якщо у пацієнта знижений, наприклад, йод, однозначно відправляю на дослідження щитовидної, паращитовидної залоз і консультацію ендокринолога. Лише після цього я можу складати індивідуальний раціон харчування. До речі, раціон харчування розписується не на папері, як багато хто думає. Є стандартизована комп'ютерна програма МОЗ.

— Знаю, що у вашій практиці були практично детективні історії...

— Так, таких чимало. З останніх: до мене привели дівчинку трьох років, втратила за кілька місяців практично все волосся. Батьки довго ходили по лікарях, було виставлено чимало діагнозів. Всі діагнози, в тому числі целіакія (непереносимість глютену. — Ред.), дякувати Богові, не підтвердилися. В її волоссі ми знайшли цирконій. Здавалося б, звідки? Сім'я живе в Києві, з токсичними речовинами не контактує.

Як з'ясувалося, дівчинка проковтнула батарейку-таблетку з японської іграшки. Батарейка лежала у шлунку і розплавлялася під дією кислого середовища. Батарейку витягнули гастроскопічно. Дитині було призначено сорбенти, ферменти, ми наситили організм потрібними нутрієнтами, і в дівчинки знову почало рости волосся. Півроку по тому вона прийшла до мене на прийом з каре.

Як бачимо, навіть у нашому щоденному житті існує небезпека, що настільки казуїстичне отруєння може статися.

Що говорить наука про правильне харчування для здоров'я

— Сьогодні непросто розібратися в науково доведених фактах щодо правильного харчування для здоров'я. Простий приклад — яйця. Досить довгий час їх таврували, киваючи на шкідливий холестерин, потім реабілітували. Але міф про некорисність яєць, а значить, суворе обмеження вживання живий досі. Які міфи було розвінчано останнім часом?

— Наведу чотири найпоширеніші міфи про правильне харчування для здоров'я.

Міф 1. Молоко — шкідливе

Щодо вживання молока — просто масова істерія. Хтось один сказав — і всі повірили, що молоко краще не пити. Багатоцентрові клінічні дослідження (дослідження, що проводяться більш як в одному дослідному центрі. — Ред.) свідчать, що в останні роки через відмову від молока і молочних продуктів на 20% зросла захворюваність на остеопороз і остеоартроз у жінок передклімактеричного і клімактеричного періоду.

Молоко пити можна і треба. Дози молочних і кисломолочних продуктів — 2,5‒3 порції на день. Стакан кефіру, пачка сиру, півсклянки молока, 50 г твердого сиру — це усереднена добова норма для здорової дорослої людини. Якщо у вас брак ферменту лактази, що розщеплює молоко, ви знатимете про це з дитинства (лактазна недостатність — захворювання, при якому порушується засвоєння молочних продуктів). Це генетична схильність, яка передається у спадок. Як проявляється? Здуттям, проносом, блювотою. Є смужки, які визначають лактазну недостатність. Але якщо у вас все добре, наполегливо раджу не відмовлятися від молочних продуктів.

Міф 2. Від солі варто відмовитися

Від солі не можна повністю відмовлятися. В організмі людини певний pH — кислотно-лужний баланс. Чим менше ви вживаєте солоних продуктів, тим нижчий тиск, нижчий рівень соляної кислоти у шлунку, гірша регуляція нервових імпульсів. Не захоплюйтеся рожевою, гімалайською, йодованою, фторованою солями — їх слід підбирати індивідуально, вивчивши склад.

Скільки солі можна вживати без шкоди для здоров'я? Це залежить від функції щитовидної залози, від періодів зростання дитини, вагітності, лактації, а також від тих чи інших патологій. Так, при нирковій патології, набряковому синдромі споживання солі слід зменшити до 3‒5 г на добу, але не виключити повністю. При використанні сучасних ліків пролонгованої дії (сечогінних, нефро- і кардіопротекторів) ви можете вживати незначну кількість солоної їжі.

Міф 3. Цей страшний глютен

Це бум! Більшість мам остерігається давати глютеновмісні продукти дітям (глютен — білок, що міститься в низці злакових культур. — Ред.). Це неправильно. Якщо у вашої дитини немає підтвердженої непереносимості глютену або не виставлено діагноз целіакія, то у неї все гаразд з перетравлюванням цього білка. Не можна повністю позбавляти дітей глютену, інакше організм дійсно розучиться його перетравлювати. Так званий адаптаційний механізм перестане спрацьовувати, і ви власними руками заженете дитину у глютенову непереносимість.

Міф 4. Прості вуглеводи — заборонити не можна залишити

Невелика кількість простих вуглеводів обов'язково має бути присутньою в раціоні харчування дитини. Прості і складні вуглеводи повинні становити приблизно 50/50. У період зростання прості вуглеводи — це енергетичний запас, тому виключати їх повністю не можна. Звичайно ж, ми вибиратимемо здорові солодощі — мед, пастилу, зефір на фруктових соках, смузі. Звісно, дитина має звикати до природного смаку ягід і фруктів. Однак трохи цукру можна додати. Кашу краще не посипати цукром, а ось підсолоджений компот — чому б і ні? Три-чотири чайні ложки цукру на добу — це не проблема для здорової дитини.

Правильне харчування для здоров'я і схуднення: шукаємо баланс

— У сучасному суспільстві стрункість асоціюється з успіхом. Дотримання дієт, виснаження тіла у спортзалах підтримується соціумом. Іноді це виходить за рамки здорового глузду і шкодить здоров'ю. Психіатри навіть заговорили про орторексію — патологічну тягу до здорового харчування. Що ви порадите тим, хто збирається худнути?

— Перш ніж худнути, визначте свій індекс маси тіла (ІМТ, англ. — body mass index, BMI). Це величина, що дозволяє оцінити ступінь відповідності ваги людини і її зросту, тим самим побічно визначивши надлишок або брак маси тіла. Можна скористатися онлайн-калькуляторами або розділити масу на зріст у квадраті. Якщо ІМТ у вас не нижчий за 18 і не вищий за 25 — повірте, з вагою нічого робити не варто.

Слід визначити можливі дисбаланси в організмі й намагатися зберігати здоров'я завдяки раціональному харчуванню. Гнатися за модельною зовнішністю нерозумно. Кожен з нас цінний своєю індивідуальністю. Якось до мене прийшла дівчина з проханням: «Хочу бути Беллою Хадід» (американська топ-модель палестинського походження. — Ред.). Вона вже не Белла Хадід, у неї інше ім'я. Я пропагую здоровий спосіб життя.

Здорове харчування влітку

— Що обов'язково має бути в літньому меню людини, яка прагне налагодити правильне харчування для здоров'я?

— Влітку не можна пропустити ягідний сезон. Дуже смачні кефірно-ягідні смузі. Можна використовувати будь-які ягоди, біойогурт або біокефір, закваску. Обов'язково додайте насіння чіа або льону: вони містять альфа-ліноленову кислоту. Це омега-3 жирна кислота, необхідна для побудови мембран всіх клітин нашого організму. Збийте всі компоненти блендером — і корисний ягідно-кефірний мікс готовий!

Раджу вживати ягідні смузі щодня. Скільки ягід з'їдати на день? 300 г — це мінімум. Біофлавоноїди, що містяться в ягодах, покращують метаболізм, стан шкіри і волосся, позитивно впливають на зір. Ці речовини є антиоксидантами — позбавляють від вільних радикалів. Вживання ягід — це також антиейдж-терапія. Нехай на вашому столі будуть корисні десерти — ягідні желе, дуже смачною є ягідна панакота на кокосовому молоці. Частіше балуйте дітей домашнім морозивом — наприклад, з полуниці, банана і йогурту. Просто збийте всі інгредієнти блендером, помістіть у форму і заморозьте.

Влітку раджу щодня з'їдати пучок зелені. Приготуйте смузі або домашній айран — для цього знадобиться кефір, кінза, шпинат і огірок. Не забувайте про холодні супи! У спеку дуже доречними будуть гаспачо, окрошка, борщ. Раджу влаштовувати розвантажувальні супові дні.

Літніми днями добре втамовують спрагу лимонади та компоти. Спробуйте приготувати ягідно-імбирний лимонад, полунично-базиліковий. Це дуже смачно і корисно. Також не забудьте заморозити ягоди на зиму. А ось варення варити не модно! У моді — все корисне.