Європейські ігри у Мінську: шосте золото Україні приніс дует байдарочниць Повх-Кукліновська

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Ракурс

Лучанка Марія Повх та миколаївська байдарочниця Людмила Кукліновська виграли золоту медаль у веслуванні на байдарках на Європейських іграх-2019, які відбуваються у Мінську.

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Українська байдарка-двійка на дистанції 200 метрів показала результат 44,781 с, повідомляє офіційний сайт змагань. Другими на фініші були представниці Німеччини, третіми — Білорусі.

Українські спортсменки перемогли у заключний день веслувальних змагань на ІІ Європейських іграх.

Це шосте «золото» для України у Мінську. Учора Юрій Вандюк і Андрій Рибачок вибороли срібні нагороди у веслування на байдарках і каное в заліку ІІ Європейських ігор. Вандюк і Рибачок фінішували другими на дистанції 1000 м.

Наразі Україна йде четвертою у медальному заліку, завоювавши у Мінську 6 золотих, 10 срібних і 7 бронзових нагород.