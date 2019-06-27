Повернення моряків: Зеленський звернувся до Путіна, фото — "BBC-Україна"

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Президент Володимир Зеленський звернувся до президента Росії Володимира Путіна із закликом звільнити полонених українських моряків.

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Глава держави 27 червня скликав в Офісі президента брифінг щодо ситуації з моряками.

Я хочу звернутись до президента Росії. У нас у всех есть дети (Зеленський перейшов на російську — ред.). Верните детей родителям!", — заявив глава держави.

Зеленський нагадав, що вчора 26 червня, минув термін, коли Росія мала повернути Україні полонених моряків за рішенням Міжнародного трибуналу ООН.

Перед цим президент розкритикував дії міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Зеленський не стримував емоцій, оскільки дуже гостро і болісно сприйняв той факт, що Клімкін відповів на ноту Росії щодо полонених моряків без консультації з президентом.

У нас все є: право є, вирок є, але моряків немає. Тому я готовий і хочу чіплятися за будь-що, аби повернути хлопців додому, — повідомив на брифінгу президент.

Нагадаємо, що у червні Кремль запропонував Зеленському закритий формат переговорів щодо обміну ув’язненими. Перед цим Путін накинувся на Україну та її президента Володимира Зеленського з критикою, звинувачуючи в небажанні досягнути миру на Донбасі.