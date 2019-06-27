Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Повернення моряків: Зеленський звернувся до Путіна, фото — "BBC-Україна"

«Верните детей родителям»! Зеленський російською попросив в Путіна повернути полонених моряків (ВІДЕО)

27 чер 2019, 16:57
999

Президент Володимир Зеленський звернувся до президента Росії Володимира Путіна із закликом звільнити полонених українських моряків.

Loading...

Глава держави 27 червня скликав в Офісі президента брифінг щодо ситуації з моряками.

Я хочу звернутись до президента Росії. У нас у всех есть дети (Зеленський перейшов на російську — ред.). Верните детей родителям!", — заявив глава держави.

Зеленський нагадав, що вчора 26 червня, минув термін, коли Росія мала повернути Україні полонених моряків за рішенням Міжнародного трибуналу ООН.

Перед цим президент розкритикував дії міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Зеленський не стримував емоцій, оскільки дуже гостро і болісно сприйняв той факт, що Клімкін відповів на ноту Росії щодо полонених моряків без консультації з президентом.

У нас все є: право є, вирок є, але моряків немає. Тому я готовий і хочу чіплятися за будь-що, аби повернути хлопців додому, — повідомив на брифінгу президент.

Нагадаємо, що у червні Кремль запропонував Зеленському закритий формат переговорів щодо обміну ув’язненими. Перед цим Путін накинувся на Україну та її президента Володимира Зеленського з критикою, звинувачуючи в небажанні досягнути миру на Донбасі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Європейці заздалегідь домовилися про повернення Росії в ПАРЄ — Зеленський

Лідери європейських держави заздалегідь домовилися про повернення Росії в Парламентську асамблею Ради Європи. Про це 27 червня на брифінгу в Києві заявив президент України Володимир Зеленський

Новини України
17:39

«Дальтоніки у владі»: Геращенко розкритикувала заяву Разумкова щодо подій у ПАРЄ

Перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко розкритикувала позицію голови партії «Слуга народу» Дмитра Разумкова щодо припинення участі України в роботі сесії ПАРЄ. Вона заявила, що до влади в Україні «приходять дальтоніки»

Новини України
14:05
Новини партнерів
Загрузка...