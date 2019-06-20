Путін про Зеленського: Це не комедія, а трагедія, скріншот з трансляції

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Президент РФ Володимир Путін накинувся на Україну та її президента Володимира Зеленського з критикою, звинувачуючи в небажанні досягнути миру на Донбасі.

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Під час інформаційного шоу «Пряма лінія з російським народом», яке 20 червня триває у Москві, в Путіна спочатку запитали про видачу російських паспортів жителям окупованих регіонів Донбасу. Закінчивши відповідати на це питання, Путін накинувся на президента Зеленського, зокрема, критикуючи його позицію щодо Донбасу.

Він талановита людина, я пам’ятаю його виступи на КВН в Москві в 2000-х роках. Це було талановито і смішно. Але те, що ми зараз бачимо, це не смішно. Це не комедія, а трагедія. Якщо він став президентом, потрібно ці проблеми вирішувати, тим більше, що під час виборчої кампанії він це обіцяв, — заявив Путін.

Російський президент згадав, що в Парижі Зеленський заявив по небажання розмовляти з сепаратистами. Путін заявив, що без прямих контактів із бойовиками проблему вирішити неможливо.

Він традиційно звинуватив Україну в активізації обстрілів та небажанні знімати блокаду з окупованих регіонів Донбасу.

Під час передвиборчої кампанії йшлося про те, що все це припиниться. Потрібна політична воля з боку українського керівництва, — заявив російський президент.

Нагадаємо, що сьогодні під час прямої лінії Путін повідомив, що Росія не буде ні з ким миритися, оскільки «ні з ким не сварилася», а також переконував росіян у корисності санкцій проти РФ.