На Луганщині підірвали авто інкасаторів. Фото: Everyday.in.ua

https://racurs.ua/ua/n123398-na-luganschyni-nevidomi-pidirvaly-inkasatorskyy-avtomobil-pryvatbanku-ale-groshi-vkrasty.html

Ракурс

Спроба пограбування інкасаторів зафіксована у Луганській області.

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У середу, 19 червня, на автодорозі сполученням селище Врубівка — село Миколаївка Попаснянського району перед інкасаторським автомобілем «ПриватБанку» стався вибух. Автомобіль рухався із Сєвєродонецька до Попасної. Про це повідомила прес-служба прокуратури Луганської області.

У броньованому автомобілі перебували троє працівників інкасації, ніхто з них не постраждав. Вибух пошкодив автомобіль, але зловмисники так і не змогли дістатися грошей. Правоохоронці виявили на місці події воронку глибиною 0,31 м та два уламки від детонатора.

Співробітники прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах, вчинений організованою групою) Кримінального кодексу України. Правоохоронці перевіряються всі версії щодо обставин розбійного нападу.

Нагадаємо, у квітні в Харківській області правоохоронці затримали банду, до складу якої входили співробітники силових структур. Угруповання в складі не менше 10 осіб грабувало інкасаторів та громадян на території Харківської, Полтавської та Київської областей. Група орудувала впродовж 2013−2019 років, сума завданих зловмисниками збитків сягає понад 15 млн грн.