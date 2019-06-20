На Луганщине подорвали авто инкассаторов. Фото: Everyday.in.ua

https://racurs.ua/n123398-na-luganschine-neizvestnye-vzorvali-inkassatorskiy-avtomobil-privatbanka-no-dengi-ukrast.html

Ракурс

Попытка ограбления инкассаторов зафиксирована в Луганской области.

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В среду, 19 июня, на автодороге сообщением поселок Врубовка — село Николаевка Попаснянского района перед инкассаторским автомобилем «ПриватБанка» произошел взрыв. Автомобиль двигался из Северодонецка в Попасную. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В бронированном автомобиле находились три сотрудники инкассации, никто из них не пострадал. Взрыв повредил автомобиль, но злоумышленники так и не смогли добраться до денег. Правоохранители обнаружили на месте происшествия воронку глубиной 0,31 м и два обломка от детонатора.

Сотрудники прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных размерах, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проверяются все версии относительно обстоятельств разбойного нападения.

Напомним, в апреле в Харьковской области правоохранители задержали банду, в состав которой входили сотрудники силовых структур. Группировка в составе не менее 10 человек грабила инкассаторов и граждан на территории Харьковской, Полтавской и Киевской областей. Группа орудовала в течение 2013−2019 годов, сумма нанесенного злоумышленниками ущерба составляет более 15 млн грн.