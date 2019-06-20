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Ракурс
Путин о Зеленском: "Это не комедия, а трагедия", скриншот трансляции

«Это не комедия, а трагедия»: Путин прошелся по Зеленскому

20 июн 2019, 15:42
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Президент РФ Владимир Путин набросился на Украину и ее президента Владимира Зеленского с критикой, обвиняя в нежелании достичь мира на Донбассе.

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Во время информационного шоу «Прямая линия с российским народом», которое 20 июня проходит в Москве, у Путина сначала спросили о выдаче российских паспортов жителям оккупированных регионов Донбасса. Закончив отвечать на этот вопрос, Путин набросился на президента Зеленского, в частности, критикуя его позицию по Донбассу.

Он талантливый человек, я помню его выступления на КВН в Москве в 2000-х годах. Это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видим, это не смешно. Это не комедия, а трагедия. Если он стал президентом, нужно эти проблемы решать, тем более, что в ходе избирательной кампании он это обещал, — заявил Путин.

Российский президент вспомнил, что в Париже Зеленский заявил о нежелании разговаривать с сепаратистами. Путин заявил, что без прямых контактов с боевиками проблему решить невозможно.

Он традиционно обвинил Украину в активизации обстрелов и нежелании снимать блокаду с оккупированных регионов Донбасса.

Во время предвыборной кампании говорилось, что все это прекратится. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства, — заявил российский президент.

Напомним, что сегодня во время прямой линии Путин сообщил, что Россия не будет ни с кем мириться, поскольку «ни с кем не ссорилась», а также убеждал россиян в полезности санкций против РФ.

Источник: Ракурс


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