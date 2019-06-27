Зеленский набросился на Климкина из-за моряков. Фото: ФАН

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Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня на брифинге на повышенных тонах выразил свое возмущение министру иностранных дел Павлу Климкину в связи с его ответом на российскую ноту, касающуюся пленных моряков.

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Я, как президент Украины, узнаю информацию о наших международных шагах из интернета, — заявил Зеленский журналистам, уточнив, что речь идет о российской ноте и ноте-ответе украинского Министерства иностранных дел.

Президент заявил, что «в глаза не видел наш ответ на ноту России», обвинив Климкина в том, что он не считает нужным обсуждать подобные вопросы с главой государства, и потребовал от МИД публичных объяснений.

Это вопрос безопасности страны, жизни наших граждан, это приоритет каждого президента, нравится он кому-то или нет, — добавил Зеленский.

Глава государства также заявил, что «знакомые дипломаты» утверждают, что действия МИД Украины могут представлять угрозу возвращению пленных украинских моряков домой.

Напомним, во время сегодняшнего брифинга Зеленский также обратился к президенту РФ Владимиру Путину, на русском языке призвав его вернуть украинских моряков на родину.