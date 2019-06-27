Виды бойлеров для квартиры и дома

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Бойлер позволяет получить независимость от поставки горячей воды и сократить счета за коммунальные услуги, поэтому сегодня такая техника есть в каждой второй квартире. Проточные и накопительные модели позволяют с комфортом пользоваться горячей водой в любое время. Устройства отличаются по типу нагревательного элемента и объему, поэтому каждая семья может подобрать подходящий вариант и установить нагреватель нужно размера и мощности.

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Какими бывают бойлеры?

Главное отличие между водонагревателями состоит в расположении ТЭНа, который может быть двух видов:

открытым;

закрытым.

Открытый нагреватель находится непосредственно в воде, постоянно с ней контактирует. Из-за этого на нем со временем образуется накипь, которая значительно снижает теплопроводность. Устройство начинает работать медленнее, если вовремя не очищать нагреватель от накипи, поэтому состояние ТЭНа нужно постоянно контролировать.

Чтобы избежать этих забот, можно приобрести модель с закрытым элементом. Он находится в специальной колбе, благодаря которой контакт с водой исключен. Такая модель стоит дороже, но имеет ряд преимуществ. Наличие колбы не только продлевает срок службы устройства, но и увеличивает зону теплоотдачи. Таким образом закрытый ТЭН нагревает тот же объем воды быстрее, чем открытый.

Объем бойлера и использование воды

Сегодня бойлеры выпускают десятки торговых марок. От бренда во многом зависит стоимость. Так, Атлантик бойлер можно купить по более выгодной цене, чем продукцию самых популярных марок. В среднем устройство рассчитано на 50−80 литров воды и потребляет от 6 кВт электроэнергии. При выборе особое внимание стоит обратить именно на объем бака, поскольку от него зависит и скорость нагрева, и количество человек, которые смогут воспользоваться нагретой водой, и цена.

На одного-двух человек хватит бака 50−80 л. Этого объема достаточно для пользования водой в кухне и ванной, для душа. Чтобы принять ванну, понадобится устройство на 100 л и более. Семья из 3−4 человек сможет активно пользоваться таким бойлером. Если же в семье более четырех человек, то лучше выбрать модель на 120−150 л. Хотя такой объем воды греется дольше, каждый член семьи сможет воспользоваться ванной и душем, использовать воду в кухне. Установив водонагреватель, вы сразу оцените несколько его преимуществ:

постоянное наличие горячей воды;

экономия средств;

автономность.

Владельцы бойлеров забывают о проблемах с горячей водой и становятся более независимыми от центрального водоснабжения. Кроме того, электроэнергия стоит меньше, чем горячая вода, поэтому установка нагревателя помогает сэкономить. По сравнению с проточным водонагревателем, мощность которого может достигать 27 кВт, накопительный расходует 5−7 кВт.

Перед покупкой бойлера обязательно проверьте, насколько хороша электросеть в доме. В старых домах проводка не рассчитана на большие нагрузки, поэтому перед установкой придется найти оптимальный вариант подключения. Некоторые модели подключают напрямую к электрощитку. Снизить нагрузку помогут устройства с двумя ТЭНами.