Павел Климкин, фото: Head Topics

https://racurs.ua/n123704-ya-ne-schitau-vozmojnym-bolshe-pomogat-zelenskomu-klimkin.html

Ракурс

Министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на критику действий его ведомства, которая прозвучала во время сегодняшнего брифинга президента Украины Владимира Зеленского.

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В комментарии изданию «Украинская правда» Климкин отметил, что его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту относительно пленных украинских моряков.

Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу, — подчеркнул Климкин.

Министр добавил, что нота украинского МИД фиксирует международно-правовую позицию Украины и требует от России выполнить решение международного трибунала по освобождению пленных моряков.

Климкин также отметил, что видит тактические, и стратегические разногласия с президентом по вопросам противодействия российской агрессии.

Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать, — подчеркнул Климкин.

В то же время министр выразил готовность обсудить эту ситуацию с президентом, «если он захочет».

Напомним, Зеленский во время сегодняшнего брифинга на повышенных тонах выразил свое возмущение Климкину. Президент заявил, что узнает информацию о международных шагах Украины по интернету.