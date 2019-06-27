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Общее известное количество озер Гренландии теперь составляет 60, фото: «Википедия»

Под ледниками Гренландии обнаружили 56 ранее неизвестных озер

27 июн 2019, 19:12
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Исследователи обнаружили 56 ранее неизвестных озер, расположенных под ледниковым покрытием Гренландии.

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Таким образом, общее известное количество озер Гренландии теперь составляет 60. Об этом сообщает пресс-служба Университета Ланкастера.

Новооткрытые озера имеют площадь от 0,2 до 5,9 км. В основном они расположены в северной и восточной частях острова.

Хотя эти озера, как правило, меньшие, чем аналогичные озера в Антарктиде, их открытие свидетельствует о том, что озера под ледниковым покрытием Гренландии являются гораздо более распространенными, чем считалось ранее, подчеркивают исследователи.

Ледниковый покров Гренландии занимает площадь примерно в семь раз большую, чем Великобритания, местами толщиной более трех километров, и сегодня играет важную роль в повышении уровня мирового океана.

Подледные озера — это водоемы, образующиеся под ледовыми массами. Талая вода возникает вследствие давления льда, тепла, генерируемого потоком льда, геотермального тепла, поступающего из земли, или стекает вниз с поверхности льда.

Открытие этих новых озер помогает сформировать гораздо более полную картину того, где находится вода в Гренландии и как она стекает под ледяной покров. Эти факторы, вероятно, будут влиять на то, как ледяной покров будет реагировать на повышение температуры на Земле, отмечают исследователи.

Напомним, в прошлом году подо льдом Гренландии нашли свидетельства падения гигантского метеорита во времена существования людей.


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