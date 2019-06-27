Під льодовиками Ґренландії виявили 56 раніше не відомих озер

Загальна відома кількість озер Гренландії тепер становить 60, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n123703-pid-lodovykamy-renlandiyi-vyyavyly-56-ranishe-ne-vidomyh-ozer.html

Ракурс

Дослідники виявили 56 раніше невідомих озер, розташованих під льодовиковим покриттям Гренландії.

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Таким чином, загальна відома кількість озер Гренландії тепер становить 60. Про це повідомляє прес-служба Університету Ланкастера.

Нововідкриті озера мають площу від 0,2 до 5,9 км. Здебільшого вони розташовані в північній та східній частинах острова.

Хоча ці озера, як правило, менші, ніж аналогічні озера в Антарктиді, їх відкриття свідчить про те, що озера під льодовиковим покриттям Гренландії є набагато більш поширеними, ніж вважалося раніше, наголошують дослідники.

Льодовиковий покрив Гренландії займає площу приблизно в сім разів більшу, ніж Великобританія, місцями товщиною понад три кілометри, і сьогодні відіграє важливу роль у підвищенні рівня світового океану.

Підльодні озера — це водойми, що утворюються під льодовими масами. Тала вода виникає внаслідок тиску льоду, тепла, що генерується потоком льоду, геотермального тепла, що надходить з землі, або стікає вниз з поверхні льоду.

Відкриття цих нових озер допомагає сформувати набагато більш повну картину того, де знаходиться вода в Ґренландії і як вона стікає під крижаний покрив. Ці фактори, ймовірно, впливатимуть на те, як крижаний покрив реагуватиме на підвищення температури на Землі, зазначають дослідники.

Нагадаємо, торік під кригою Гренландії знайшли свідчення падіння гігантського метеорита в часи існування людей.