Володимир Зеленський, фото: «Пряма мова»

https://racurs.ua/ua/n123702-zapytayte-medvedchuka-chomu-pytannya-polonenyh-ta-prypynennya-viyny-pidnimautsya-lyshe-pid.html

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Президент України Володимир Зеленський не розуміє, чому питання повернення українських полонених та припинення війни очільник політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук піднімає лише перед виборами.

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Так він під час сьогоднішнього брифінгу прокоментував нещодавню новину про те, що Медведчук домовився про звільнення з полону бойовиків чотирьох українських військовослужбовців.

Чому піднімається питання повернення полонених, чому піднімається питання припинення війни з його боку тільки під вибори, запитайте його, — наголосив Зеленський.

Зеленський зауважив, що не лише на посаді президента, а й загалом у своєму житті жодного разу не спілкувався з Медведчуком.

Я не розумію, чому в нас повинні бути посередники. Він знає моє відношення до цього питання, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент під час сьогоднішнього брифінгу висловив обурення у зв’язку з відповіддю МЗС на російську ноту, що стосується полонених моряків. Зеленський заявив, що як президент України дізнається інформацію про міжнародні кроки нашої держави з інтернету.