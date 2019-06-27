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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «Пряма мова»

Спросите Медведчука, почему вопросы пленных и прекращения войны поднимаются только под выборы — Зеленский (ВИДЕО)

27 июн 2019, 18:46
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Президент Украины Владимир Зеленский не понимает, почему вопросы возвращения украинских пленных и прекращения войны глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук поднимает только перед выборами.

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Так он во время сегодняшнего брифинга прокомментировал недавнюю новость о том, что Медведчук договорился об освобождении из плена боевиков четырех украинских военнослужащих.

Почему поднимается вопрос возвращения пленных, почему поднимается вопрос прекращения войны с его стороны только под выборы, спросите его, — подчеркнул Зеленский.

Зеленский отметил, что не только на посту президента, но и вообще в своей жизни ни разу не общался с Медведчуком.

Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники. Он знает мое отношение к этому вопросу, — отметил Зеленский.

Напомним, президент в ходе сегодняшнего брифинга выразил возмущение в связи с ответом МИДа на российскую ноту, касающуюся пленных моряков. Зеленский заявил, что как президент Украины узнает информацию о международных шагах нашего государства из интернета.

Источник: Ракурс


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