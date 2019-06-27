Лечение рака: вакцина от вируса папилломы снижает риск онкозаболеваний у женщин. Фото: Delfi

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Прорыв в лечении рака может произойти благодаря исследованиям ученых, обнаруживших, что вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ) значительно снижает риск рака шейки матки. Онкологическое заболевание женских органов в большинстве случаев возникает именно из-за вируса папилломы.

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Прививки от ВПЧ женщинам делают на протяжении последних 10 лет. За это время ученые провели масштабные исследования и получили доказательства того, что риск возникновения рака шейки матки можно снизить благодаря вакцине, сообщает BBC.

В ведущем медицинском журнале Lancet подведены итоги 65 исследований, которые охватывают 60 млн женщин. Ученые обнаружили, что уровень возникновения рака шейки матки у привитых от ВПЧ женщин снизился.

Исследователи убеждены, что в следующие несколько десятилетий заболеваемость этим видом рака может значительно сократиться или вовсе исчезнуть. Сейчас же от него ежегодно умирают около 4 тыс. женщин.

Напомним, ранее сообщалось, что терапия нового поколения научит иммунную систему уничтожать рак.