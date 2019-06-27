Запрет игорного бизнеса: ЕСПЧ принял решение по жалобе украинских компаний

Игорный бизнес в Украине запретили в 2009 году, фото: Pexels

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) своим сегодняшним решением частично удовлетворил жалобы двух украинских компаний и одного гражданина нашего государства относительно обстоятельств запрета игорного бизнеса в Украине.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила Государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская.

Заявителями в этом иске были компании ООО «Мир развлечений», ООО «Игро-БЕТ» и гражданка Украины Наталья Станко.

Запрет вводился в 2009 году после пожара в одном из игровых заведений Днепра, во время которой погибли девять человек. Тогда лицензии на азартные игры сначала приостановило Министерство финансов указом от 8 мая 2009 года, а впоследствии вступил в силу закон «О запрете игорного бизнеса в Украине».

В иске заявители утверждали, что отмена лицензий без компенсации является вмешательством в их право на мирное пользование их правами владения.

В решении ЕСПЧ указано, что закон, по которому получены лицензии, не содержал никаких положений об их отзыве в случае запрета ранее законной лицензированной деятельности, кроме того, им не предусматривалось временное приостановление действия лицензий.

В результате государство Украина должно выплатить в качестве компенсации за материальный ущерб 300 тыс. евро ООО «Мир развлечений», 58,5 тыс. евро — ООО «Игро-БЕТ» и 135 тыс. евро гражданке Станко. Кроме того, на покрытие судебных расходов государство должно выплатить «Миру развлечений», «Игро-БЕТ» и Станко 17 тыс., 2,2 тыс. и 214 евро соответственно.

Указанные суммы должны быть переведены в национальную валюту.

Напомним, в апреле этого года тогда еще кандидат президенты Владимир Зеленский заявил, что считает возможным легализацию игорного бизнеса в Украине в рамках одного города.