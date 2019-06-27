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Возвращение России в ПАСЕ: Зеленский рассказал о заговоре против Украины, фото — "Радио Свобода"

Европейцы заранее договорились о возвращении России в ПАСЕ — Зеленский

27 июн 2019, 17:40
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Лидеры европейских государства заранее договорились о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом 27 июня на брифинге в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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У главы государства поинтересовались, спрашивал он о ситуации в ПАСЕ у президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и руководства Евросоюза во время официальных визитов, которые состоялись в июне.

По словам Зеленского, его не услышали лидеры Европы и решение было «давно принято».

Я был в Берлине, Париже и Брюсселе. На каждой встрече мне говорили: «Владимир, поймите, ПАСЕ — это площадка для общения», — сообщил президент Украины.

Напомним, что сегодня Зеленский попросил у Путина вернуть пленных моряков. Перед этим президент раскритиковал действия министра иностранных дел Павла Климкина. Зеленский болезненно воспринял тот факт, что Климкин ответил на ноту России относительно пленных моряков без консультации с президентом.

Источник: Ракурс


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