Повернення Росії в ПАРЄ: Зеленський розповів про змову проти України, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n123698-ievropeyci-zazdalegid-domovylysya-pro-povernennya-rosiyi-v-parie-zelenskyy.html

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Лідери європейських держави заздалегідь домовилися про повернення Росії в Парламентську асамблею Ради Європи. Про це 27 червня на брифінгу в Києві заявив президент України Володимир Зеленський.

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В глави держави поцікавилися, чи запитував він про ситуацію в ПАРЄ в президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера ФРН Ангели Меркель та керівництва Євросоюзу під час офіційних візитів, які відбулися у червні.

За словами Зеленського, його не почули лідери Європи і рішення було «давно ухвалене».

Я був у Берліні, Парижі та Брюсселі. На кожній зустрічі мені говорили: «Володимире, зрозумійте, ПАРЄ — це майданчик для спілкування», — повідомив президент України.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський попросив в Путіна повернути полонених моряків. Перед цим президент розкритикував дії міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Зеленський болісно сприйняв той факт, що Клімкін відповів на ноту Росії щодо полонених моряків без консультації з президентом.