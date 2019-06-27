Заборона грального бізнесу: ЄСПЛ ухвалив рішення за скаргою українських компаній

Гральний бізнес в Україні заборонили в 2009 році, фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n123700-zaborona-gralnogo-biznesu-iespl-uhvalyv-rishennya-za-skargou-ukrayinskyh-kompaniy.html

Ракурс

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) своїм сьогоднішнім рішенням частково задовольнив скарги двох українських компаній та одного громадянина нашої держави щодо обставин заборони грального бізнесу в Україні.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила Державний уповноважений Антимонопольного комітету України Агія Загребельська.

Заявниками в цьому позові були компанії ТОВ «Світ розваг», ПП «Ігро-БЕТ» та громадянка України Наталія Станко.

Заборона запроваджувалася в 2009 році після пожежі в одному з ігрових закладів Дніпра, під час якої загинули дев’ять людей. Тоді ліцензії на азартні ігри спочатку призупинило Міністерство фінансів указом від 8 травня 2009 року, а згодом набрав чинності закон «Про заборону грального бізнесу в Україні».

У позові заявники стверджували, що скасування ліцензій без компенсації є втручанням в їхнє право на мирне користування їхніми правами володіння.

В рішенні ЄСПЛ зазначено, що закон, за яким було отримано ліцензії, не містив жодних положень про їх відкликання у разі заборони раніше законної ліцензованої діяльності, крім того, ним не передбачалося тимчасове призупинення дії ліцензій.

В результаті держава Україна має виплатити як компенсацію за матеріальну шкоду 300 тис. євро ТОВ «Світ розваг», 58,5 тис. євро — ПП «Ігро-БЕТ» та 135 тис. євро громадянці Станко. Крім того, на покриття судових витрат держава має сплатити «Світові розваг», «Ігро-БЕТ» та Станко 17 тис., 2, 2 тис. та 214 євро відповідно.

Вказані суми мають бути переведені в національну валюту.

Нагадаємо, у квітні цього року тоді ще кандидат президенти Володимир Зеленський заявив, що вважає можливим легалізувати гральний бізнес в Україні в межах одного міста.