Московити переслідують на окупованих землях усі конфесії, крім УПЦ МП, - рішення ЄСПЛ

https://racurs.ua/ua/n207685-moskovyty-peresliduut-na-okupovanyh-zemlyah-usi-konfesiyi-krim-upc-mp-rishennya-iespl.html

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Європейський суд з прав людини встановив, що московитські окупанти жорстоко переслідують на захоплених в Україні землях усі релігійні конфесії, крім одної — так званої «УПЦ МП».

На відповідний фрагмент у великому рішенні ЄСПЛ звернув увагу колишній голова УІНП Антон Дробович.

Залякування, переслідування та утиски всіх релігійних груп, окрім Української православної церкви Московського Патріархату (УПЦ МП), у період з 11 травня 2014 року по 16 вересня 2022 року, на порушення ст. 9.

Починаючи з травня 2014 року, свобода віросповідання на окупованих територіях була суттєво обмежена, і ця практика продовжилася після вторгнення у 2022 році.

Релігійних лідерів, які не належали до УПЦ МП, викрадали, а в окремих випадках — піддавали жорстокому поводженню або вбивали. Їхні храми та майно захоплювали або знищували…

Зауважимо, що при цьому росіяни та їхні симпатики регулярно «закидають» українській владі «переслідування за віросповідання», маючи на увазі «УПЦ МП».