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Ракурс
СБУ викрила злочинні схеми на митниці у чотирьох областях України

Обшуки на митницях: СБУ викрила схеми у чотирьох областях

9 лип 2025, 18:25
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СБУ затримала високопосадовця Держмитслужби у Києві та заблокувала оборудки одразу у трьох прикордонних областях.

Про це відомство повідомило 9 липня.

За матеріалами справи, заступник директора Департаменту міжнародної взаємодії Держмитслужби «заробляв» на ухилянтах та іноземних мігрантах. За гроші він оформлював ухилянтів «публічними дипломатами».

Крім цього, ліквідовано ще пʼять оборудок на митницях у різних регіонах України.

В Одесі викрито чотирьох посадовців, які вимагали гроші з підприємців за нестворення штучних перешкод під час вивезення товарів з України.

На Волині викрито посадовців регіональної митниці, які безпідставно оформлювали безмитний імпорт іноземних авто.

У Чернівецькій області викрито посадових осіб митниці, які сприяли контрабандному вивезенню до ЄС понад 250 ящиків цигарок.

Джерело: Ракурс


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