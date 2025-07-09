УПЦ не вийшла з підпорядкування РПЦ, - висновок Держслужби

Державна служба України з етнополітики і свободи совісті (ДЕСС) 8 липня визнала, що УПЦ МП входить до структури РПЦ, діяльність якої заборонена в Україні. ДЕСС напрацювала грунтовний висновок, з яким можна ознайомитися на сайті служби.

Дослідники не виявили документів, які б свідчили про вихід УПЦ зі складу РПЦ, — повідомила ДЕСС, вказавши на ознаки залежності Київської митрополії УПЦ (МП) від російської православної церкви.

Згідно з дослідженням Державної служби з етнополітики та свободи совісті, обсяг прав «незалежності і самостійності в управлінні», наданий РЦП, не означає повної незалежності УПЦ. Ці права можуть обмежуватися, що вже траплялося.

Крім того, ця ж сама Грамота про незалежність встановлює входження Української православної церкви до Вселенського православ’я «через російську православну церкву».

На початку липня УПЦ МП подала до суду на Кабмін через постанову, яка розпочала перевірку Київської митрополії на зв’язок з РПЦ. В УПЦ МП вважають, що постанова Кабміну суперечить Конституції України та рішенням ЄСПЛ, містить порушення в оформленні та суперечить нормам якості закону, а тому підлягає скасуванню.