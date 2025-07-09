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Московиты преследуют на оккупированных землях все конфессии, кроме УПЦ МП - решение ЕСПЧ
Московиты преследуют на оккупированных землях все конфессии, кроме УПЦ МП — решение ЕСПЧhttps://racurs.ua/n207685-moskovity-presleduut-na-okkupirovannyh-zemlyah-vse-konfessii-krome-upc-mp-reshenie-espch.htmlРакурс
Європейський суд з прав людини встановив, що московитські окупанти жорстоко переслідують на захоплених в Україні землях усі релігійні конфесії, крім одної — так званої «УПЦ МП».
На відповідний фрагмент у великому рішенні ЄСПЛ звернув увагу колишній голова УІНП Антон Дробович.
Залякування, переслідування та утиски всіх релігійних груп, окрім Української православної церкви Московського Патріархату (УПЦ МП), у період з 11 травня 2014 року по 16 вересня 2022 року, на порушення ст. 9.
Починаючи з травня 2014 року, свобода віросповідання на окупованих територіях була суттєво обмежена, і ця практика продовжилася після вторгнення у 2022 році.
Релігійних лідерів, які не належали до УПЦ МП, викрадали, а в окремих випадках — піддавали жорстокому поводженню або вбивали. Їхні храми та майно захоплювали або знищували…
Зауважимо, що при цьому росіяни та їхні симпатики регулярно «закидають» українській владі «переслідування за віросповідання», маючи на увазі «УПЦ МП».
Європейський суд з прав людини визнав росію винною у великій міждержавній справі щодо численних порушень прав людини під час війни до й після 24 лютого 2022 року та щодо збиття рейсу MH17.
Ця справа об'єднала чотири міждержавних скарги проти Росії до ЄСПЛ з боку України та Нідерландів:
- Україна проти Росії (№ 8019/16) — порушення під час збройного конфлікту на Донбасі, зокрема збиття MH17, тортури, примусову працю та інше;
- Україна проти Росії (№ 43800/14) — викрадення і незаконне переміщення українських дітей до РФ у 2014 році;
- Нідерланди проти Росії (№ 28525/20) — обставини та наслідки збиття рейсу MH17;
- Україна проти Росії (№ 11055/22) — грубі порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.
Суд визнав російську федерацію винною у численних порушеннях прав людини, що відбувалися на окупованих територіях до та після 24 лютого 2022 року, і їхній масовий та системний характер.
Суть рішення
Серед іншого встановлене адміністративну практику позасудових убивств цивільних осіб та українських військовослужбовців, які вибули з бойових дій, необґрунтованого переміщення цивільних осіб та застосування фільтраційних заходів, залякування, переслідування та утисків релігійних груп, окрім УПЦ МП, та крім встановленої практики знищення, розграбування та експропріації майна цивільних осіб та приватних підприємств, акцент Судом зроблене на знищенні та розграбуванні будинків та особистого майна.
Суд встановив адміністративну практику придушення української мови та індоктринації в освіті, переведення до росії та, в багатьох випадках, усиновлення там українських дітей, та вимагає від рф «негайно звільнити або безпечно повернути всіх осіб, які були позбавлені волі на території України під час окупації російськими та контрольованими росією силами в порушення статті 5 Конвенції до 16 вересня 2022 року та які досі перебувають під вартою російської влади».
Також Суд вимагає від рф «негайно співпрацювати у створенні міжнародного та незалежного механізму для забезпечення якомога швидше та з належним урахуванням найкращих інтересів дітей ідентифікації всіх дітей, переведених з України до росії та на територію, контрольовану росією, до 16 вересня 2022 року, відновлення контактів між цими дітьми та їхніми вцілілими членами сімей або законними опікунами, а також безпечного возз'єднання дітей з їхніми сім’ями або законними опікунами».
Суд окремо встановив, що рф відповідає за усі військові напади не тільки російських збройних сил, але й сепаратистів; щодо збиття Боїнгу у 2014 році Суд окремо встановив порушення рф матеріальної та процедурної складових права на життя та факт катування рф родичів загиблих рейсу MH17 через відсутність «розслідування» й пропаганду.
Щодо подій початку повномасштабної агресії Суд встановив порушення статей 3, 8, 11 ст. 2 Протоколу щодо незаконних військових нападів, викрадень та насильницьких зникнень; примусового переміщення цивільного населення та запобіганні його поверненню додому, застосування фільтраційних заходів, руйнуванні будинків та особистого майна, а також розграбуванні особистого майна, та системну дискримінацію загарбниками практично усіх прав людини для українців.
Суд виділив окремо заяву Нідерландів у справі 28525/20 «для цілей подальшого провадження» та відклав розгляд питання справедливої сатисфакції щодо описаних вище порушень.
Нинішня юридична перемога України, попре шалений спротив посіпак агресора, з яким особисто я вимушений мати справу з 2015 року та досі, є фундаментальною. Вона демонструє високу якість та відданість справі команди українських юристів, які працювали у цих справах, насамперед в Мін’юсті.
Рішення у цій міждержавній справі має стати ключовим документом для подальшої роботи українських юристів, як практиків, так й науковців.