Лікування раку: вакцина від вірусу папіломи знижує ризик онкозахворювань у жінок. Фото: Delfi

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Прорив у лікуванні раку може відбутися завдяки дослідженням учених, які виявили, що вакцина від вірусу папіломи людини (ВПЛ) значно знижує ризик раку шийки матки. Онкологічне захворювання жіночих органів у більшості випадків виникає саме через вірус папіломи.

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Щеплення від ВПЛ жінкам роблять упродовж останніх 10 років. За цей час науковці провели масштабні дослідження й отримали докази того, що ризик виникнення раку шийки матки можна знизити завдяки вакцині, повідомляє BBC.

У провідному медичному журналі Lancet підсумовано результати 65 досліджень, які охоплюють 60 млн жінок. Вчені виявили, що рівень виникнення раку шийки матки у щеплених від ВПЛ жінок знизився.

Дослідники переконані, що в наступні кілька десятиліть захворюваність на цей вид раку може значно скоротитися або взагалі зникнути. Наразі ж від нього щорічно помирають близько 4 тис. жінок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що терапія нового покоління навчить імунну систему знищувати рак.