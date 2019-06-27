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Ракурс
Искусственный интеллект со временем сможет заменить людей в сфере упаковки предметов

Искусственный интеллект научили эффективно упаковывать вещи (ВИДЕО)

27 июн 2019, 20:33
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Американские ученые научили искусственный интеллект, управляющий роботизированной рукой, плотно упаковывать вещи в коробки. В перспективе такая технология позволит компаниям экономить время и деньги.

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Об этом говорится в недавнем исследовании ученых из Ратгерского университета (Нью-Йорк), сообщает издание EurekAlert.

Мы можем достичь недорогих автоматизированных решений, которые легко разворачиваются. Ключевым моментом является минимальный, но эффективный выбор оборудования и сосредоточение на надежных алгоритмах и программном обеспечении, — отмечает один из исследователей доцент кафедры компьютерной техники Костас Бекрис.

Плотное упаковывание вещей, которые выбираются из неорганизованной стопки, остается в основном ручной задачей, даже если эта работа является критически важной в работе компании. Поэтому автоматизация таких задач является важным шагом для повышения конкурентоспособности и позволяет людям сосредоточиться на менее грубой и трудоемкой работе.

Исследование американских ученых было сосредоточено на плотном размещении предметов из контейнера в небольшой коробке для транспортировки. Это более сложная задача для робота, чем просто взять объект и сбросить его в коробку.

Исследователи разработали программное обеспечение и алгоритмы работы роботов. Они использовали визуальные данные и простую присоску, которая одновременно может использоваться как палец для толкания объектов. В результате система может перебрасывать объекты, чтобы получить желаемую поверхность для их захвата.

Кроме того, она использует данные датчиков, чтобы тянуть объекты к целевой области и объединять их. Во время этих операций осуществляется мониторинг в реальном времени для выявления и предотвращения возможных сбоев.

Напомним, в Китае недавно для борьбы с терроризмом привлекли робота, похожего на героя мультфильма «Уолли».


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